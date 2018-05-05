СБУ обнаружила на Донбассе российский беспилотник
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Со схрона, который был оборудован вблизи поселков Железная Балка и Павлополь в Донецкой области, правоохранители изъяли реактивный пехотный огнемет "Шмель".
Оперативники спецслужбы также обнаружили малый разведывательный беспилотный летальный аппарат, находящийся на вооружении подразделений ВС России.
В заброшенном здании в поселке Камишне на Луганщине оперативники спецслужбы обнаружили ручную оборонительную ударно-дистанционную гранату РГО-1, три запалы к гранатам РГО и четыре мины МОН-50.
По выводам экспертов, указанные средства поражения не находятся на вооружении украинских военных.
Соответствующие материалы приобщены к уголовному производству по ч. 2 и ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 437, ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины как доказательства российского присутствия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
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