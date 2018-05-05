СБУ обнаружила на Донбассе российский беспилотник

5 мая, 2018, 19:51

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой и Луганской областях средства поражения российского производства

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Со схрона, который был оборудован вблизи поселков Железная Балка и Павлополь в Донецкой области, правоохранители изъяли реактивный пехотный огнемет "Шмель".

Оперативники спецслужбы также обнаружили малый разведывательный беспилотный летальный аппарат, находящийся на вооружении подразделений ВС России.

В заброшенном здании в поселке Камишне на Луганщине оперативники спецслужбы обнаружили ручную оборонительную ударно-дистанционную гранату РГО-1, три запалы к гранатам РГО и четыре мины МОН-50.

По выводам экспертов, указанные средства поражения не находятся на вооружении украинских военных.

Соответствующие материалы приобщены к уголовному производству по ч. 2 и ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 437, ч. 1 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины как доказательства российского присутствия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.