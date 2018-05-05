Россия не предоставила гарантий безопасности для ремонта Донецкой фильтровальной станции
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"Несмотря на неоднократные настаивания украинской стороны, делегация РФ отказалась предоставить гарантии безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции персонала станции при осуществлении ремонтно-восстановительных работ и наблюдателям СММ ОБСЕ", - написала Олифер.
Кроме того, пресс-секретарь Кучмы отметила, что боевики срывают разведение сил в Станице Луганской, прибегая к обстрелам.
"Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться при условии соблюдения со стороны ОРЛО семидневного периода тишины. Со своей стороны украинская сторона полностью выполняет взятые на себя обязательства", - подчеркнула Олифер.
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