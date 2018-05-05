Россия не предоставила гарантий безопасности для ремонта Донецкой фильтровальной станции

5 мая, 2018, 07:53

Представители России на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске отказались предоставить наблюдателям ОБСЕ и ремонтникам гарантии безопасности для восстановление Донецкой фильтровальной станции

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Несмотря на неоднократные настаивания украинской стороны, делегация РФ отказалась предоставить гарантии безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции персонала станции при осуществлении ремонтно-восстановительных работ и наблюдателям СММ ОБСЕ", - написала Олифер.

Кроме того, пресс-секретарь Кучмы отметила, что боевики срывают разведение сил в Станице Луганской, прибегая к обстрелам.

"Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться при условии соблюдения со стороны ОРЛО семидневного периода тишины. Со своей стороны украинская сторона полностью выполняет взятые на себя обязательства", - подчеркнула Олифер.