Разведка подсчитала, сколько российских офицеров воюют на Донбассе
5 мая, 2018, 12:45
Боевиками 1-го и 2-го армейских корпусов в Донецкой и Луганской областях руководят 750 офицеров вооруженных сил России
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ведомства.
"По нашим данным, до 750 офицеров ВС РФ занимают различные должности в 1-м и 2-м армейских корпусах, начиная от командующего корпуса и заканчивая советниками и разного рода инструкторами", - сказал Скибицкий.
Разведчик отметил, что в мае началась ротация командного состава и с территории России на оккупированный Донбасс заходят новые офицеры.
"Это реальные кадровые военнослужащие России", - подчеркнул Скибицкий.
- Напомним, ранее ГПУ показала новые доказательства присутствия российских войск на Донбассе.
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