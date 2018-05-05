Разведка подсчитала, сколько российских офицеров воюют на Донбассе

5 мая, 2018, 12:45

Боевиками 1-го и 2-го армейских корпусов в Донецкой и Луганской областях руководят 750 офицеров вооруженных сил России

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ведомства.

"По нашим данным, до 750 офицеров ВС РФ занимают различные должности в 1-м и 2-м армейских корпусах, начиная от командующего корпуса и заканчивая советниками и разного рода инструкторами", - сказал Скибицкий.

Разведчик отметил, что в мае началась ротация командного состава и с территории России на оккупированный Донбасс заходят новые офицеры.

"Это реальные кадровые военнослужащие России", - подчеркнул Скибицкий.