"Удачный рейд": Украинские военные на Донбассе захватили в плен российского боевика
5 мая, 2018, 13:28
В субботу, 5 мая, во время рейда, одно из подразделений Операции объединенных сил взяло в плен российского наемника
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Удачный рейд. Сегодня, 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 омбр Объединенных сил взят в плен боевик 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российской-террористических войск", - говорится в сообщении.
Задержанного передали сотрудникам СБУ.
Военнослужащих, принимавших участие в рейде, командование Объединенных сил представит к наградам. Потерь среди личного состава подразделения нет.
- Напомним, ранее Россия заявила о готовности к новому обмену военнопленными.
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