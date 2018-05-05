"Удачный рейд": Украинские военные на Донбассе захватили в плен российского боевика

5 мая, 2018, 13:28

В субботу, 5 мая, во время рейда, одно из подразделений Операции объединенных сил взяло в плен российского наемника

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Удачный рейд. Сегодня, 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 омбр Объединенных сил взят в плен боевик 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российской-террористических войск", - говорится в сообщении.

Задержанного передали сотрудникам СБУ.

Военнослужащих, принимавших участие в рейде, командование Объединенных сил представит к наградам. Потерь среди личного состава подразделения нет.