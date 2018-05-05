"Процедурные моменты": В СБУ прокомментировали пребывание на свободе бразильского террориста "ДНР" Лусварги

5 мая, 2018, 09:03

Пребывание на свободе гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, воевавшего в составе террористической "ДНР" на Донбассе в СБУ объяснили процедурными нарушениями

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"25.01.2017 гражданин Бразилии Г. Лусварги приговорен Печерским райсудом г. Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение. Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года ему была заменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца", - пояснили в СБУ.

По результатам определения подсудности Верховный суд направил производство в отношении Лусварги в Павлоградский горрайсуд Днепропетровской области, которым оно рассматривается по существу и к исключительным полномочиям которого относится вопрос о мере пресечения.

"Собранная следователями СБУ доказательная база, относительно участия Лусварги в незаконных вооруженных формированиях террористов полностью была подтверждена решением суда первой инстанции. Решение, которое вызвало возмущение значительной части общества, базируется исключительно на процедурных моментах. Сейчас он находится в СБУ, где с ним проводятся соответствующие процессуальные действия в соответствии с действующим законодательством Украины", - подчеркнули в СБУ.