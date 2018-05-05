Порошенко подписал закон о присоединении сельских и поселковых ОТГ к городам областного значения
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Закон признает состоятельными объединенными территориальными громадами для случаев добровольного присоединения к объединенной территориальной громаде территориальные громады городов республиканского Автономной Республики Крым, областного значения, а также определяет порядок добровольного присоединения к ним территориальных громад сел и поселков. Предложенное в Законе правовое регулирование соответствует общей концепции децентрализации власти и реформы местного самоуправления", - говорится в сообщении.
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В частности, документ закладывает основы для решения вопросов развития инфраструктуры крупных городов и возможность воспользоваться результатами социально-экономических, культурных и других проектов за счет городского бюджета, в который платят налоги трудоустроенные в городе жители сел и поселков.
"От объединения в одну территориальную громаду выиграет как город-центр, так и села и поселки, являющиеся его "спутниками". Для жителей последних станут доступными более качественные социальные, административные, другие услуги, которые предоставляются из местного бюджета. Крупные города получают новые территории для развития, в том числе комфортных зеленых жилых районов", - отмечают у президента.
Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О добровольном объединении территориальных громад" относительно добровольного присоединения территориальных громад сел, поселков к территориальным громадам городов республиканского Автономной Республики Крым, областного значения" был принят Верховной Радой 3 апреля.
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