Порошенко обещает, что Антикоррупционный суд появится к июлю

5 мая, 2018, 17:14

Процесс создания Антикоррупционного суда будет завершен уже в первом полугодии текущего года

Об этом Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию "Фокус", сообщает пресс-служба президента.

"Мы стремимся ускорить процесс создания Антикоррупционного суда. Я убежден, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш МВФ", - заявил Порошенко.

Он отметил, что вместе с позицией относительно необходимости дальнейшего усиления борьбы с коррупцией, МВФ отмечает значительный экономический рост и проведение реформ.

"Я горжусь тем, что удалось улучшить инвестиционный климат. Мы за четыре года достигли больше, чем за 25 лет перед этим. Мы в рейтинге Doing Business с места 137 в 2013 году поднялись на позицию 76. Темпы экономического развития в этом году, очевидно, вырастут на 3,5 %. Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войн", - подчеркнул президент, отметив, что это является не только оценкой МВФ, но и Всемирного банка.