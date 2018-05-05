Порошенко обещает, что Антикоррупционный суд появится к июлю
Об этом Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию "Фокус", сообщает пресс-служба президента.
"Мы стремимся ускорить процесс создания Антикоррупционного суда. Я убежден, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш МВФ", - заявил Порошенко.
Он отметил, что вместе с позицией относительно необходимости дальнейшего усиления борьбы с коррупцией, МВФ отмечает значительный экономический рост и проведение реформ.
"Я горжусь тем, что удалось улучшить инвестиционный климат. Мы за четыре года достигли больше, чем за 25 лет перед этим. Мы в рейтинге Doing Business с места 137 в 2013 году поднялись на позицию 76. Темпы экономического развития в этом году, очевидно, вырастут на 3,5 %. Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войн", - подчеркнул президент, отметив, что это является не только оценкой МВФ, но и Всемирного банка.
- Ранее президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде. В Раде обнародовали текст законопроекта.
- Впрочем, в МВФ заявили, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде нарушает обязательства Украины.
- У Порошенко считают, что закон об Антикоррупционном суде соответствует требованиям Венецианской комиссии.
- Всемирный банк требует от Украины изменить законопроект об антикоррупционном суде согласно рекомендациям Венецианской комиссии для получения финансовой поддержки в размере $800 млн.
- Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко пообещала, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде изменят в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и МВФ.
- В феврале посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Антикоррупционный суд должен отвечать требованиям Венецианской комиссии.
- Антикоррупционный суд Украины должен начать свою работу в начале 2019 года, сказал генпрокурор Юрий Луценко.
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