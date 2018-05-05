Полиция открыла уголовное производство из-за нацистской символики на концерте в Киеве

5 мая, 2018, 16:11

Украинские правоохранители начали уголовное производство по факту использования нацистской символики

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Во время мониторинга информационных страниц сотрудники полиции обнаружили материал, в котором корреспондент рассказывал о нарушениях законодательства: на концерт в один из ночных клубов пришли посетители с нацистскими татуировками и знаменами со свастикой.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины, по которой предусмотрено наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.

29 апреля в столичном клубе Bingo состоялся юбилейный концерт группы "Топор Перуна". Всего в событии принимали участие 6 музыкальных коллективов: "Boris Бритва", "Кому Вниз", Brainwash, Kratky Proces, "Топор Перуна" и M8L8TH. Во время концерта в зале развернули флаг нацистской Германии.