Отца Меган Маркл таки пригласили на свадьбу
5 мая, 2018, 17:20
Отца невесты принца Гарри, актрисы Меган Маркл, таки пригласили на свадьбу и он поведет дочь к алтарю
Об этом пишет People.
И у мамы, и у папы Меган ответственные роли на свадьбе. Мать, мисс Рагланд поедет с дочерью на машине до Виндзорского замка.
А мистер Маркл поведет Меган по проходу к часовне Святого Георгия. Актриса рада, что ее родители будут рядом в этот важный момент.
Отец Меган и ее мать Дориа Рагланд прибудут в Великобритании на неделе, когда запланирована свадьба. Они проведут время с семьей Гарри, в частности, с королевой, принцем Филиппом, принцем Чарльзом, Камиллой, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.
Сегодня принц Гарри общался с папой Меган только по телефону. Их встреча перед свадьбой состоится впервые.
Свадьба пройдет 19 мая.
- Напомним, старший брат Меган Томас Маркл-младший написал письмо принцу Гарри, в котором попросил не жениться на ней, а также рассказал о сложных отношениях актрисы с семьей.
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