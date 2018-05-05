Отца Меган Маркл таки пригласили на свадьбу

5 мая, 2018, 17:20

Отца невесты принца Гарри, актрисы Меган Маркл, таки пригласили на свадьбу и он поведет дочь к алтарю

Об этом пишет People.

И у мамы, и у папы Меган ответственные роли на свадьбе. Мать, мисс Рагланд поедет с дочерью на машине до Виндзорского замка.

А мистер Маркл поведет Меган по проходу к часовне Святого Георгия. Актриса рада, что ее родители будут рядом в этот важный момент.

Отец Меган и ее мать Дориа Рагланд прибудут в Великобритании на неделе, когда запланирована свадьба. Они проведут время с семьей Гарри, в частности, с королевой, принцем Филиппом, принцем Чарльзом, Камиллой, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Сегодня принц Гарри общался с папой Меган только по телефону. Их встреча перед свадьбой состоится впервые.

Свадьба пройдет 19 мая.