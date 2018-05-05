Новая система субсидий может быть откорректирована, - Розенко

5 мая, 2018, 20:42

До начала отопительного сезона в октябре новая система субсидий может быть откорректирована

Об этом в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV рассказал вице-премьер Павел Розенко.

"Я рассчитываю, что к началу отопительного сезона в октябре эта новая система субсидий будет усовершенствована и изменена. Моя глубокая позиция заключается в том, что с нового отопительного сезона субсидия должна быть монетизирована", - сказал Розенко.

По его словам, три года назад, когда была изменена система субсидий, с начала реформы до ее внедрения были три редакции окончательного варианта.

"У нас была непростая и довольно жесткая дискуссия на заседании правительства. Таких заседаний было два. Есть понимание того и глава правительства в частности сказал, что если в процессе внедрения этой реформы все-таки увидим огромные недостатки новых подходов, они будут изменены", - добавил Розенко.

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