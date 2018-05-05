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На учениях на Житомирщине умер сержант-десантник

В Житомирской области во время боевой подготовки одного из подразделений Десантно-штурмовых войск (ДШВ) погиб сержант запаса

Об этом сообщает командование ДШВ Вооруженных сил Украины.

По предварительному диагнозу, 44-летний военный скончался от острой сердечной недостаточности.

"Присутствующие военные врачи приняли все необходимые реанимационные мероприятия в полном объеме, однако спасти жизнь человека не удалось. Руководящий состав командования выражает искренние соболезнования родным и близким Куприана", — говорится в сообщении.

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