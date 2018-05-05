На учениях на Житомирщине умер сержант-десантник
5 мая, 2018, 21:51
В Житомирской области во время боевой подготовки одного из подразделений Десантно-штурмовых войск (ДШВ) погиб сержант запаса
Об этом сообщает командование ДШВ Вооруженных сил Украины.
По предварительному диагнозу, 44-летний военный скончался от острой сердечной недостаточности.
"Присутствующие военные врачи приняли все необходимые реанимационные мероприятия в полном объеме, однако спасти жизнь человека не удалось. Руководящий состав командования выражает искренние соболезнования родным и близким Куприана", — говорится в сообщении.
- Отметим, что 4 мая в одной из частей Ровенского гарнизона застрелился военнослужащий-контрактник.
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
-
2 мая, 2018 Виталий Портников: почему Москва боится Пашиняна
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-