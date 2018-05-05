На Окружной в Киеве "Шкода" врезалась в такси с 5 пассажирами, один погибший

5 мая, 2018, 19:28

На Большой окружной дороге в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием такси UBER

Как рассказал Вартови. Еспресо водитель черной "Шкоды", он двигался от Житомирского моста в направлении Кольцевой. Неожиданно от прилегающего выезда резко на разворот выехала такси "Шкода". Не успев среагировать, водитель черной "Шкоды" протаранил такси.

После столкновения такси "Шкода Фабия" перевернулась несколько раз.

В результате столкновения погиб пассажир такси, еще пять человек с такси с различными травмами забрала скорая. В черной "Шкоде" был один водитель, у него ушиб руки, от госпитализации отказался.

В такси, кроме водителя, находились еще 5 пассажиров, что запрещено Правилами дорожного движения. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, полиция, медики.