Lufthansa увеличивает частоту полетов между Киевом и Франкфуртом
Об этом сообщает Avianews.
Теперь компания выполняет по этому маршруту три рейса в день за исключением субботы - в этот день полеты выполняются с предыдущей частотой два раза в день.
Дополнительный третий ежедневный рейс между основным аэропортом Франкфурта и киевским аэропортом Борисполь предусматривает вылеты в 13:50 из Франкфурта и в 18:05 из Киева.
Ранее немецкий авиаперевозчик планировал увеличить частоту полетов с 25 марта.
"Поскольку переговоры (о расширении квот на полеты, - ред.) заняли больше времени, чем ожидалось, мы отложили начало полетов за дополнительными частотами на май 2018 года", - сообщили в Lufthansa.
Увеличение полетов на линии стало возможным после того, как в конце марта Украина и Германия договорились об увеличении квот на полеты на маршрутах Киев-Франкфурт, Киев-Мюнхен и Киев-Берлин почти в два раза - с 28 до 52 рейсов суммарно по трем маршрутам в неделю для каждой из сторон.
- В декабре министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый украинский лоукост SkyUp заработает уже с весны.
- Украинская авиакомпания SkyUp планирует получить сертификат эксплуатанта на несколько недель позже, чем ожидалось.
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