 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Lufthansa увеличивает частоту полетов между Киевом и Франкфуртом

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa - один из крупнейших в Европе - с 1 мая увеличил частоту полетов между Киевом и Франкфуртом

Об этом сообщает Avianews.

Теперь компания выполняет по этому маршруту три рейса в день за исключением субботы - в этот день полеты выполняются с предыдущей частотой два раза в день.

Дополнительный третий ежедневный рейс между основным аэропортом Франкфурта и киевским аэропортом Борисполь предусматривает вылеты в 13:50 из Франкфурта и в 18:05 из Киева.

Ранее немецкий авиаперевозчик планировал увеличить частоту полетов с 25 марта.

"Поскольку переговоры (о расширении квот на полеты, - ред.) заняли больше времени, чем ожидалось, мы отложили начало полетов за дополнительными частотами на май 2018 года", - сообщили в Lufthansa.

Увеличение полетов на линии стало возможным после того, как в конце марта Украина и Германия договорились об увеличении квот на полеты на маршрутах Киев-Франкфурт, Киев-Мюнхен и Киев-Берлин почти в два раза - с 28 до 52 рейсов суммарно по трем маршрутам в неделю для каждой из сторон.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 мая, 2018 суббота

больше новостей

5 мая, 2018 суббота

4 мая, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать