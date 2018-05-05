Lufthansa увеличивает частоту полетов между Киевом и Франкфуртом

5 мая, 2018, 18:28

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa - один из крупнейших в Европе - с 1 мая увеличил частоту полетов между Киевом и Франкфуртом

Об этом сообщает Avianews.

Теперь компания выполняет по этому маршруту три рейса в день за исключением субботы - в этот день полеты выполняются с предыдущей частотой два раза в день.

Дополнительный третий ежедневный рейс между основным аэропортом Франкфурта и киевским аэропортом Борисполь предусматривает вылеты в 13:50 из Франкфурта и в 18:05 из Киева.

Ранее немецкий авиаперевозчик планировал увеличить частоту полетов с 25 марта.

"Поскольку переговоры (о расширении квот на полеты, - ред.) заняли больше времени, чем ожидалось, мы отложили начало полетов за дополнительными частотами на май 2018 года", - сообщили в Lufthansa.

Увеличение полетов на линии стало возможным после того, как в конце марта Украина и Германия договорились об увеличении квот на полеты на маршрутах Киев-Франкфурт, Киев-Мюнхен и Киев-Берлин почти в два раза - с 28 до 52 рейсов суммарно по трем маршрутам в неделю для каждой из сторон.