Круче, чем Бейонсе. Сестра Ким Кардашян заработала рекордный $1 млн одним постом в Instagram

5 мая, 2018, 11:21

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер заработала на фото в Instagram $1 млн и стала самой дорогой звездой сети

Об этом пишет Maxim.

20-летняя Кайли Дженнер, которая запустила собственный бренд косметики, заработала в фотосети Instagram большую сумму за один пост, чем певица Бейонсе.

По данным аналитического агентства D'Marie Analytics, за рекламный пост девушка получила не менее $1 млн. Аналитики говорят, что Дженнер публикует рекламные посты на своих страницах в соцсетях очень редко и всегда добавляет тег #ad.



"Кайли стала мировым брендом. Эта молодая девушка-предприниматель достигла вершины успеха и стала невероятно влиятельной персоной в индустрии рекламы и маркетинга. Такого успеха порой не могут достичь даже самые опытные профессионалы", - говорят аналитики.

Кайли Дженнер - 20-летняя американская модель и бизнесвумен. Свою модельную карьеру она начала с рекламы линиb одежды Crush Your Style, а также съемок в фотосессиях для журналов OK !, Teen Vogue и других.

В 2013-м компания PacSun выпустила эксклюзивную линию одежды Kendall & Kylie, которую создала с сестрой. Год спустя журнал Time включил их в список самых влиятельных подростков 2014-го.

В 2015 году Дженнер выпустила собственную линию косметики Kylie Cosmetics, а ее приложение стало №1 в магазине iTunes.

E Кайли есть сестра Кендалл. Также у нее есть единоутробные сестры Кортни, Ким, Хлои и единоутробный брат Роб, единокровные братья Бартон, Брэндон, Броуди и единокровная сестра Кейси Дженнер со стороны отца.