Космический блюз. Как астроном превратил в музыку движения галактики

5 мая, 2018, 16:21

Американский астроном проанализировал данные о движении галактики и положил их на музыку

Об этом говорится на сайте UMass Amherst.

Астроном Марк Хейер с Массачусетса решил проверить, действительно ли каждая планета звучит по-своему. Об этом он узнал из книги "Гармония мира" основоположника небесной механики Иоганна Кеплера. Правда, Хейер увеличил масштабы эксперимента к галактическому.

В опыте Марку помогал его брат, который учится играть на музыкальных инструментах. Он познакомил астронома с программой, где можно писать музыку с помощью определенного алгоритма. Тогда Хейер начал преобразовывать данные на музыку.

Для этого он использовал информацию, которую собирал последние 20 лет. Высота звука и его продолжительность - это скорость межзвездного газа. Ксилофон и фортепиано играют за молекулярный газ, саксофон исполняет партию ионизированного газа, а акустическая бас-гитара - атомарного.

Для своей пьесы астроном выбрал пентатонику. Это звуковой ряд из пяти нот, в котором нет полутонов. Ее обычно используют в блюзовых композициях. Тональность он выбрал минорную.

Астроном заверил, что не адаптироовал данные, чтобы появилась мелодичность. О преобразовании движения межзвездного газа на музыку Хейер мечтал 25 лет.