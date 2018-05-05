Космический блюз. Как астроном превратил в музыку движения галактики
Об этом говорится на сайте UMass Amherst.
Астроном Марк Хейер с Массачусетса решил проверить, действительно ли каждая планета звучит по-своему. Об этом он узнал из книги "Гармония мира" основоположника небесной механики Иоганна Кеплера. Правда, Хейер увеличил масштабы эксперимента к галактическому.
В опыте Марку помогал его брат, который учится играть на музыкальных инструментах. Он познакомил астронома с программой, где можно писать музыку с помощью определенного алгоритма. Тогда Хейер начал преобразовывать данные на музыку.
Для этого он использовал информацию, которую собирал последние 20 лет. Высота звука и его продолжительность - это скорость межзвездного газа. Ксилофон и фортепиано играют за молекулярный газ, саксофон исполняет партию ионизированного газа, а акустическая бас-гитара - атомарного.
Для своей пьесы астроном выбрал пентатонику. Это звуковой ряд из пяти нот, в котором нет полутонов. Ее обычно используют в блюзовых композициях. Тональность он выбрал минорную.
Астроном заверил, что не адаптироовал данные, чтобы появилась мелодичность. О преобразовании движения межзвездного газа на музыку Хейер мечтал 25 лет.
- Напомним, ученые предложили "заморозить" нерв, отвечающий за голод для того, чтобы можно было похудеть.
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