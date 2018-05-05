Как правильно мыть руки: Инструкция от Ульяны Супрун

5 мая, 2018, 16:57

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун показала подробную инструкцию, как правильно мыть руки, ко Всемирному дню гигиены рук

Инструкцию врач опубликовала на Facebook-странице.

Связь между мытьем рук и распространением инфекционных заболеваний установили 200 лет назад. Однако сегодня использование воды и мыла для поддержания гигиены стало привычкой для многих.

Хоть современные методы дезинфекции есть в свободном доступе, риски получения инфекции во время пребывания в больнице остаются высокими.

"Наиболее распространенными являются инфекции мочевыводящих путей и послеоперационных ран, пневмония и инфекции кровотока, что могут передаваться через прикосновение медицинских работников к пациентам. Из каждых 100 госпитализированных пациентов, по меньшей мере, 7 в развитых и 10 в развивающихся странах, получают инфекцию именно таким путем", - продолжила врач.

Глава МЗ показала подробную инструкцию, которая научит правильно мыть руки.