ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
5 мая, 2018, 11:52
В субботу, 5 мая, в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Ранее, 3 мая, в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, а апрель стал самым теплым за всю историю наблюдений.
По прогнозу синоптика Еспресо.TV Натальи Диденко, 6 мая в Украине ожидается ослабление жары и кратковременные дожди с грозами.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве