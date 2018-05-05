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ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

В субботу, 5 мая, в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Ранее, 3 мая, в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, а апрель стал самым теплым за всю историю наблюдений.

По прогнозу синоптика Еспресо.TV Натальи Диденко, 6 мая в Украине ожидается ослабление жары и кратковременные дожди с грозами.

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