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Если бы шрифты придумывали художники. В Испании создали буквы в стиле картин Дали и Мунка

Испанская студия CESS выпустила шрифт Artphabet, в который вошло 26 иллюстраций букв в стиле известных картин

Об этом пишет Hyperallergic.

Компания CESS вдохновлялась произведениями искусства всемирно известных художников. В основном это были художники XX и XXI веков.

Авторы посвятили буквы Питу Мондриану, Василию Кандинскому, Тому Вессельману, Сальвадору Дали, Энди Уорхолу, Такаши Мураками, Яею Кусаму, Джеффу Курсу и другим.

Эти шрифты сделали в форме трехмерных иллюстраций. Авторы думают над тем, чтобы издать книгу с азбукой.

null

Бэнкси

nullСальвадор Дали

nullДэмиен Херст

nullЭнди Уорхол

nullВинсент ван Гог

null

Василий Кандинский

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Джефф Кунс

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Яей Кусама

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Эдвард Мунк

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Такаши Мураками

null

Пит Мондриан

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Том Вессельман

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