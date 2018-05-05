Если бы шрифты придумывали художники. В Испании создали буквы в стиле картин Дали и Мунка

5 мая, 2018, 13:49

Испанская студия CESS выпустила шрифт Artphabet, в который вошло 26 иллюстраций букв в стиле известных картин

Об этом пишет Hyperallergic.

Компания CESS вдохновлялась произведениями искусства всемирно известных художников. В основном это были художники XX и XXI веков.

Авторы посвятили буквы Питу Мондриану, Василию Кандинскому, Тому Вессельману, Сальвадору Дали, Энди Уорхолу, Такаши Мураками, Яею Кусаму, Джеффу Курсу и другим.

Эти шрифты сделали в форме трехмерных иллюстраций. Авторы думают над тем, чтобы издать книгу с азбукой.

Бэнкси

Сальвадор Дали

Дэмиен Херст

Энди Уорхол

Винсент ван Гог

Василий Кандинский

Джефф Кунс

Яей Кусама

Эдвард Мунк

Такаши Мураками

Пит Мондриан

Том Вессельман