Если бы шрифты придумывали художники. В Испании создали буквы в стиле картин Дали и Мунка
5 мая, 2018, 13:49
Испанская студия CESS выпустила шрифт Artphabet, в который вошло 26 иллюстраций букв в стиле известных картин
Об этом пишет Hyperallergic.
Компания CESS вдохновлялась произведениями искусства всемирно известных художников. В основном это были художники XX и XXI веков.
Авторы посвятили буквы Питу Мондриану, Василию Кандинскому, Тому Вессельману, Сальвадору Дали, Энди Уорхолу, Такаши Мураками, Яею Кусаму, Джеффу Курсу и другим.
Эти шрифты сделали в форме трехмерных иллюстраций. Авторы думают над тем, чтобы издать книгу с азбукой.
Бэнкси
Сальвадор Дали
Дэмиен Херст
Энди Уорхол
Винсент ван Гог
Василий Кандинский
Джефф Кунс
Яей Кусама
Эдвард Мунк
Такаши Мураками
Пит Мондриан
Том Вессельман
- Напомним, французский дизайнер Николя Дамьен создал шрифты на основе почерка легендарных музыкантов.
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