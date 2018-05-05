Депутат Киеврады пригласил иностранных фанатов бесплатно пожить в его квартире во время финала Лиги Чемпионов

5 мая, 2018, 22:46

Депутат Киеврады Илья Сагайдак через свою страницу в Facebook пригласил иностранных фанатов "Реала" и "Ливерпуля" бесплатно пожить во время финала Лиги Чемпионов в его квартире

"Уважаемые фанаты "Реала" и "Ливерпуля"

Приветствую с Киева!

Я выезжаю из Киева с семьей на дату проведения финала Лиги чемпионов.

Я приглашаю кампанию из 4 болельщиков пожить в моей квартире в Киеве на несколько дней во время финала бесплатно.

Обязательное условие - заранее показать паспорта и билеты.

Отправьте ваш запрос через Facebook", - отметил Сагайдак.

Ранее сообщалось о невероятных ценах, которые выставили отели и владельцы апартаментов на день финала в Киеве, от $3 до $10 тысяч в день за однокомнатные апартаменты.