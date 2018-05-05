Брат Меган Маркл обиделся на сестру и просит отменить свадьбу принца Гарри

5 мая, 2018, 12:18

Старший брат Меган Томас Маркл-младший написал письмо принцу Гарри, в котором попросил не жениться с ней

Об этом рассказывает Independent.

Он считает, что Меган стала тщеславной. Также он рассказал о том, что она портит отношения со своей семьей.

"Чем меньше времени остается до вашей королевской свадьбы, тем становится понятнее, что это самая большая ошибка в истории королевских бракосочетаний", - написал 51-летний Томас.

Не все ладно и в отношениях Меган с семьей. Брат Меган говорит, что он не виделся с сестрой с 2011 года. По словам Томаса, актриса не пригласила семью на свадьбу и вместо них позвала "совершенно незнакомых людей".

"Вполне очевидно, что ее маленькая голливудская слава вскружила ей голову, превратив в пресыщенную, поверхностную, тщеславную женщину, которая обманет вас и королевское семейное наследие", - считает брат Меган.

Хоть Томас и написал письмо принцу Гарри, он не отрицает, что Меган остается для него сестрой.