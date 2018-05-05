Брат Меган Маркл обиделся на сестру и просит отменить свадьбу принца Гарри
Об этом рассказывает Independent.
Он считает, что Меган стала тщеславной. Также он рассказал о том, что она портит отношения со своей семьей.
"Чем меньше времени остается до вашей королевской свадьбы, тем становится понятнее, что это самая большая ошибка в истории королевских бракосочетаний", - написал 51-летний Томас.
Не все ладно и в отношениях Меган с семьей. Брат Меган говорит, что он не виделся с сестрой с 2011 года. По словам Томаса, актриса не пригласила семью на свадьбу и вместо них позвала "совершенно незнакомых людей".
"Вполне очевидно, что ее маленькая голливудская слава вскружила ей голову, превратив в пресыщенную, поверхностную, тщеславную женщину, которая обманет вас и королевское семейное наследие", - считает брат Меган.
Хоть Томас и написал письмо принцу Гарри, он не отрицает, что Меган остается для него сестрой.
- Напомним, Принц Гарри и его невеста Меган Маркл попросили гостей не приносить подарки на их свадьбу, а перечислять деньги на благотворительность.
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