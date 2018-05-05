Аваков и Князев подарили свои билеты на финал Лиги чемпионов двум офицерам МВД
5 мая, 2018, 22:13
Министр внутренних дел Арсен Аваков и руководитель Национальной полиции Сергей Князев подарили свои билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве двум офицерам, которые постоянно находятся на первой линии боев на Донбассе
Об этом Аваков написал в Facebook.
"На блокпосту НГУ в Станице Луганской решили с Сергеем Князевым подарить свои билеты на финал футбольной Лиги Чемпионов в Киеве - лучшим воинам! Решение о поощрении попросили принять сплоченный отряд полицейских и нацгвардейцев", - написал Аваков.
По его словам, гвардейцы выдвинули на поощрение двух офицеров, которые постоянно находятся на линии фронта.
"Счастливые капитан полиции с добробата"Луганск-1" Олег Слухаенко и майор НГУ Владимир Есиков теперь едут в Киев с 3-дневным отпуском с посещением финала", - добавил Аваков.
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