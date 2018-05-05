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Аваков и Князев подарили свои билеты на финал Лиги чемпионов двум офицерам МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков и руководитель Национальной полиции Сергей Князев подарили свои билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве двум офицерам, которые постоянно находятся на первой линии боев на Донбассе

Об этом Аваков написал в Facebook.

"На блокпосту НГУ в Станице Луганской решили с Сергеем Князевым подарить свои билеты на финал футбольной Лиги Чемпионов в Киеве - лучшим воинам! Решение о поощрении попросили принять сплоченный отряд полицейских и нацгвардейцев", - написал Аваков.

По его словам, гвардейцы выдвинули на поощрение двух офицеров, которые постоянно находятся на линии фронта.

"Счастливые капитан полиции с добробата"Луганск-1" Олег Слухаенко и майор НГУ Владимир Есиков теперь едут в Киев с 3-дневным отпуском с посещением финала", - добавил Аваков.

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