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Американские сенаторы просят Луценко объяснить, как расследуются дела Манафорта

В Сенате США просят генерального прокурора Юрия Луценко объяснить, как происходит расследование в отношении американского политтехнолога Пола Манафорта

Текст открытого письма сенаторов опубликован на сайте Сената США.

В частности, в адресованном Луценко письме сенаторы выразили обеспокоенность опубликованной газетой The New York Times информацией о том, что генпрокурор блокирует расследование по Манафорту. Сенаторы считают, что это препятствует следствию против Манафорта в США.

"Совместное расследование дела Манафорта имеет значение не только для расследования Мюллера (спецпрокурор США, - ред.), но и для разоблачения коррупционных схем времен президентства Виктора Януковича", - говорится в письме.

Кроме того, сенаторы просят Луценко объяснить, делала ли Генеральная прокуратура шаги по блокированию расследований.

  • Напомним, в августе 2017 года ФБР без предупреждения обыскало дом Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентах.
  • Перед этим ФБР выявило 13 "подозрительных" транзакций со счетов офшорных компаний, связанных с Манафортом, на сумму около $3 млн. Представители ФБР подозревают его в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича.
  • 30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявили обвинения по 12 пунктам, среди которых — отмывание денег, уклонение от налогов и мошенничество, а также в том, что не зарегистрировался как иностранный агент, несмотря на то, что занимался поддержкой прокремлевского правительства Украины в США.
  • Издание The New York Times накануне написало, что в Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с Манафортом.
  • В Генпрокуратуре удивлены публикацией The New York Times относительно того, что в Украине якобы заморозили расследование дел, связанных с Манафортом.
  • ГПУ планирует объединить усилия с ФБР в расследовании дела экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.
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