Американские сенаторы просят Луценко объяснить, как расследуются дела Манафорта

5 мая, 2018, 16:31

В Сенате США просят генерального прокурора Юрия Луценко объяснить, как происходит расследование в отношении американского политтехнолога Пола Манафорта

Текст открытого письма сенаторов опубликован на сайте Сената США.

В частности, в адресованном Луценко письме сенаторы выразили обеспокоенность опубликованной газетой The New York Times информацией о том, что генпрокурор блокирует расследование по Манафорту. Сенаторы считают, что это препятствует следствию против Манафорта в США.

"Совместное расследование дела Манафорта имеет значение не только для расследования Мюллера (спецпрокурор США, - ред.), но и для разоблачения коррупционных схем времен президентства Виктора Януковича", - говорится в письме.

Кроме того, сенаторы просят Луценко объяснить, делала ли Генеральная прокуратура шаги по блокированию расследований.