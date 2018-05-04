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Захотел на шашлыки: Крокодил на праздники прыгнул с балкона и пошел гулять

В Белгород-Днестровском на майские праздники крокодил спрыгнул с балкона и убежал

Об этом пишет онлайн-издание "Одесса Медиа".

Владелец крокодила решил выгулять своего “друга” и выпустил его из террариума. Тот ходил по квартире и добрался до балкона. Вскоре крокодил "выпрыгнул" с балкона, который находился на пятом этаже. Далее рептилия исчезла в неизвестном направлении.

После звонка на спецлинию 102, полиция отправилась на поиски беглеца. Крокодила нашли на прогулке на ул. Победы, 11.

Вероятно, пошел гулять по городу этот крокодил не впервые. Два года назад в Белгород-Днестровском уже находили рептилию в городе. В прошлый раз крокодил гулял возле соседнего дома на ул. Победы, 16.

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Сотрудники полиции смогли поймать и связать крокодила, хотя не имели таких навыков. Его передали владельцу.

Как накажут владельца крокодила-гуляки, полиция еще не знает.

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