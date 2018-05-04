Итальянка завещала своему коту 1,5 млн евро

4 мая, 2018, 22:30

В Италии женщина завещала для своего кота Пилу наследство в сумме 1,5 миллиона евро

Об этом сообщает Il Giornale di Vicenza.

Хозяйка черно-белого кота Пилу умерла в возрасте 88 лет в Вероне. Незадолго до смерти Анна завещала все свое состояние коту, которого несколько лет назад нашла на улице.

Теперь состоянием кота распоряжаются представители Фонда вкладчиков.

Согласно завещанию Анны, сумма наследства должно тратиться на услуги ветеринара для кота, обеспечение ему комфортного жилья и его потребностей.

Сейчас Пилу живет в приюте для домашних животных в Милане, в то же время ему ищут нового владельца, который, однако не получит прав на состояние кота.

Завещанием предусмотрено, что после смерти кота деньги достанутся зоозащитникам.