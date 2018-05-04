Венгрия ветирует бюджет ЕС, если не будет удовлетворена его условиями, - Орбан
По словам премьер-министра Виктора Орбана, Будапешт не одобрит перспективный бюджет ЕС, если будет не согласен с его содержанием.
"Это будут долгие дебаты и долгий переговорный процесс... Венграм не нужно беспокоиться. Пока венгры его не поддержат, он не вступит в силу", - цитирует Орбана Politico.
Премьер Венгрии добавил, что на нужды мигрантов не стоит тратить даже одного евроцента из бюджета ЕС.
"Расходы, связанные с миграцией, должны оплачиваться из собственных национальных бюджетов", - сказал Орбан.
На этой неделе Еврокомиссия представила проект долгосрочного бюджета на 2021-27 года, в котором финансирование отдельных проектов в рамках союза могут привязать к соблюдению верховенства права.
В частности, это может привести к потере Венгрией и Польшей достаточно больших объемов финансирования со стороны Брюсселя.
В течение последних лет фонды ЕС стали основным источником инвестиций в экономику Венгрии, что способствовало экономическому росту в 4% в 2017 году (это самый высокий уровень роста за последние три года).
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Ранее Еврокомиссия обвинила правительство премьер-министра Виктора Орбана в подрыве независимости венгерских судов и давления на СМИ.
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