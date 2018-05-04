В Запорожье приезжает странствующий фестиваль "ИСТОРИЯ.UA"

4 мая, 2018, 16:35

Про историю без брома и нафталина - обещают рассказать организаторы путешествующего фестиваля "ИСТОРИЯ.UA", который в этом году будет проходить в Запорожье 5 - 6 мая. Мероприятие будет посвящено Дню памяти и примирения

5 – 6 мая 2018 года

Запорожская областная универсальная научная библиотека

(г. Запорожье, проспект Соборный, 142,

площадь перед библиотекой)

Вход свободный

Историю можно изучать не только через учебники, но и играя в настольные игры, смотря фильмы или исследуя свою родословную. Украинский институт национальной памяти совместно с Запорожской областной государственной администрацией и Запорожской областной универсальной научной библиотекой проведут фестиваль, который будет популяризировать знания об истории Украины.

«Наша задача - в течение двух дней показать, каким образом можно интересно, без брома и нафталина, рассказывать украинскую историю. Убежден, что таким образом мы сможем привлечь внимание еще большего количества украинцев к важным страницам в прошлом», - пояснил Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

О российско-украинской войне, которая началась в 2014 году, и о российско-украинской войне, которая происходила сто лет назад, можно будет подискутировать с известными историками и публицистами во время лекций и презентаций.

Рок-концерт группы «Гайдамаки» и допремьерный показ фильма «Тайный дневник Симона Петлюры» с участием режиссера Олеся Янчука и актеров ленты станут изюминкой фестиваля.

Состоятся презентации книг: Сергея Громенко, Павла Подобеда, Якова Новицкого, изданий общественного просветительского проекта «LIKБЕЗ. Исторический фронт».

Посетители фестиваля смогут встретиться с создателями настольных игр на историческую тематику ("Путешествие Украиной", "Украинская революция 1917-1921 гг.", "Независимость"), а также принять участие в мастер-классе историка и телеведущего Александра Зинченко "Как интересно рассказывать об истории".

Кроме того, на площади перед Запорожской библиотекой будут проходить концерты творческих коллективов города. Запорожья и Запорожской области, мастер-класс игры на народных инструментах, выступление Школы казацкого боевого искусства «Спас», будет работать «Детский городок» (мастер-классы, конкурсы рисунков и тому подобное).

Ориентировочная программа

фестиваля «История.UA»

в городе Запорожье

Дата проведения: 5 – 6 мая 2018 г.

Место проведения: Запорожская областная универсальная научная библиотека (г. Запорожье, просп. Соборный, 142), площадь перед библиотекой

5 мая 2018 г.

11:00 – 13:00 — Начало мероприятий «Патриотическая весна»

13:00 – 19:00 — Работа книжной выставки

13:00 – 13:20 — Торжественное открытие фестиваля, презентация работы Украинского института национальной памяти

Участник: Владимир Вятрович, Глава УИНП, Владислав Мороко – начальник департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА Игорь Артюшенко – народный депутат Украины.

13:20-14:00 — Лекция «Тайны Государственного Герба Украины. К 100-летию утверждения герба УНР». Конференц-зал, 4 этаж

Лектор: Георгий Шаповалов – д.и.н., профессор

14:00 – 14:40 — Презентация проекта УИНП «Майдан от первого лица» и «Устная история российско-украинской войны». Лекционный зал, 1 этаж

Участники: Татьяна Ковтунович – сотрудник УИНП, координатор проекта, Владислав Мороко – координатор проекта в г. Запорожье, начальник департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА, участники Революции Достоинства и Войны

14:40 – 15:20 — лекция «Русский сепаратизм в период Украинской революции на Юге Украины». ЦНК, 5 этаж

Лектор: Федор Турченко – д.и.н., профессор

15:20 – 16:00 — Стойчев В. М.: «Запорожье в годы нацистской оккупации (1941 - 1944 гг.) языком документов советских спецслужб» + планшетная выставка «Оккупированное Запорожье: Страшная правда войны». Лекционный зал, 1 этаж

16:00 – 16:40 — Презентация книги Павла Подобеда «Из-под Конотопа до Аризоны» Книга посвящена вооруженной борьбе за независимость Украины в 1917-1921 годах Конференц-зал, 1 этаж

Участник: Павел Подобед, сотрудник УИНП, автор

16:40 – 17:40 — лекция «о происхождении термина «Украинская повстанческая армия» (УПА)» 1918-1920 гг.» ЦНК, 5 этаж

Лектор: Владимир Чоп – к.и.н., доцент

18:00-18:40 — лекция Владимира Вятровича: «Украинский исторический нонфикш. Взгляд на наше прошлое без брома и нафталина» Лекционный зал, 1 этаж

19:00-21:30 — Допремьерный показ фильма «Тайный дневник Симона Петлюры» с участием актеров и режиссера. Кинотеатр имени Довженко

6 мая 2018 г.

11:00-20:00 — работа книжной выставки

11:00 -12:00 — Круглый стол «Без брома и нафталина: как восстанавливать память и преодолевать российскую историческую пропаганду. Запорожские вызовы». Конференц-зал, 4 этаж

Модератор: Владислав Мороко. В дискуссии принимают участие: Владимир Тилищак, Олег Репан, Юрий Щур

12:00 – 13:00 – Юрий Щур – к.и.н., директор Запорожского научно-исследовательского

центра «Наследие», «Украинская революция в Запорожском крае». Лекционный зал, 1 этаж

13:00-14:00 — Дискуссия на тему: «Без нафталина: «Украинская история в настольных играх». Встреча неравнодушных и презентация настольных игр от разработчиков («Путешествие Украиной», «Украинская революция 1917-1921гг», «Независимость»). Конференц-зал, 4 этаж

Участники: Разработчики настольных игр – Юрий Смертига, Борис Роженко

13:00-14:00 — Мастер-класс историка, телеведущего, журналиста Александра Зинченко «Как интересно рассказывать об истории». Журналист поделится собственным опытом и расскажет об интересных методах подачи истории. ЦНК, 5 этаж

Участники: Александр Зинченко, историк, журналист

14:00-15:00 — Откровенный разговор: «Неизвестная война: украинское сопротивление сталинизму конца 1920 – начала 1930-х годов». Конференц-зал, 4 этаж

Спикеры Владимир Тилищак, к.и.н., заместитель главы Украинского института национальной памяти, автор книги «1930.В.С.Г.Г. Восстания» и Юрий Щур, к.и.н., директор Запорожского научно-исследовательского центра «Наследие», автор книг по истории украинского освободительного движения.

15:00-16:00 — Лекция «Возрождение украинского мужчины: пост геноцидная травма и ее преодоление (2013-2018)». ЦНК, 5 этаж

Участник: Ирина Рева, Институт общественных исследований, г. Днепр

16:00 – 17:00 — Презентация общественного просветительского проекта «LIKБЕЗ. Исторический фронт»: от многотомной популярной истории Украины до новейшей «Истории украинского войска». Во время презентации будут представлены издания и анонсированы новые проекты. Лекционный зал, 1 этаж

Участник: Кирилл Галушко

16:00-17:00 — Презентация переиздания книги Я. П. Новицкого «Остров Хортица на Днепре». Издательство «Тандем». Конференц-зал, 4 этаж

17:00 – 18:00 — Презентация из поиска документов в архивах СБУ. Мастер-класс в котором подробно рассказывается о том, как самостоятельно искать сведения о родственниках в архиве. Лекционный зал, 1 этаж

Участники: Анатолий Хромов, заместитель директора архива СБУ

17:00 – 18:00 — Презентация книги: «Образ войны и насилия в устных нарративах населения Южной Украины конца ХХ – начала XXI века». Издательство ЗНУ – Юрий Ириоглу, к.и.н., доцент ЦНК, 5 этаж

18:00 – 18:40 — Презентация книги Сергея Громенко «Забытая победа. Крымская операция Петра Болбочана 1918 года.» Конференц-зал, 4 этаж

Участник: Сергей Громенко, историк, автор.

Художественная часть:

11:00 – 12:30 — Форум-театр от Областной библиотеки для юношества (площадь перед библиотекой)

13:00 -19:00 — Концерт творческих коллективов города. Запорожья и Запорожской области (площадь перед библиотекой)

13:00 -18:00 — Областная культурно-художественная акция «Запорожские обереги» (площадь перед библиотекой)

13:00-18:00 — Интеркультурные локации «Детский городок»: мастер-классы, конкурсы рисунков и т. п. от Областной библиотеки для детей «Юный читатель» (площадь перед библиотекой)

14:00 -15:00 — мастер-класс игры на народных инструментах (руководитель народного ансамбля песни и музыки «Млечный путь» Евгений Жайворонков)

15:00 – 16:00 — выступление Школы казацкого боевого искусства «Спас»

19:00 – 20:30 — концерт группы «Гайдамаки» (площадь перед библиотекой)