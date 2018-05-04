В Ивано-Франковске стартовал фестиваль "Карпатское пространство"

4 мая, 2018, 13:56

4 мая в Ивано-Франковске стартовал III Международный фестиваль искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство" ("CARPATHIAN SPACE")

Расписание событий и детали указаны на сайте фестиваля.

По словам организаторов, фестиваль ставит перед собой амбициозную задачу – представить Ивано-Франковск прежде всего как целостный мощный инфраструктурный комплекс, который может стать территорией встреч людей разных сфер интересов, а также различных стран и наций.

В 2018 году "Карпатское пространство" объединит 18 стран-участниц: Украину, Грузию, Польшу, Азербайджан, Болгарию, Венгрию, Молдавию, Швейцарию, Австрию, Литву, Латвию, Эстонию, Францию, Мексику, Беларусь, Словакию, Румынию, Чехию.

В частности, в программе фолк, этно, рок, классическая музыка, театр и кино, визуальные искусства, разнообразие народных промыслов, кулинарные презентации, дегустации вина и спортивные события.

Немало художественных акций создано специально к фестивалю и будут впервые представлены в Ивано-Франковске.

Это мероприятие собрало представителей стран карпатского региона, а также Грузии, Молдовы, Азербайджана, Латвии, Литвы и многих других стран. В рамках фестиваля состоялась конференция министров образования стран карпатского региона.

Выступая на открытии фестиваля народный депутат Украины, глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий отметил, что в течение десятилетий порабощения и колонизации советская система делала все для того, чтобы между странами Центральной и Восточной Европы не было, фактически, никаких контактов.

"Мы не только не знаем историю друг друга, она порой бывает и непростой - мы не знаем и культуру друг друга", - сказал он.

Николай Княжицкий выступил с инициативой подготовить совместный учебник культур стран Центральной и Восточной Европы, который будет распространяться во всех школах региона, который в течение XX века прожил самые сложные в истории времена.

По мнению главы Комитета по вопросам культуры и духовности, совместный учебник для стран Центральной и Восточной Европы мог бы готовиться художниками и исследователями со всех стран региона.

Николай Княжицкий также проинформировал, что министры образования и послы стран поддержали эту идею.

Сегодня организаторы фестиваля приглашают жителей и гостей областного центра Прикарпатья посетить такие фестивальные локации :