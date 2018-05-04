В Украине планируют изменить календарь прививок для детей
Об этом сообщает “Сегодня”
Проект имеет целью сэкономить средства и повысить уровень вакцинации.
Закупать комбинированную вакцину против нескольких инфекций дешевле, чем ту, что борется лишь с одной. В связи с этим чиновники хотят объединить иммунизацию против гепатита В с прививкой против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.
Также МЗ хочет перенести вторую дозу прививок против гепатита В с первого месяца на второй, что позволит использовать комбинированную вакцину против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции и гепатита В.
Таким образом, после этих изменений, в больницах будет меньше очередей, дети будут получать меньшую нагрузку на организм и стресс от прививки.
Еще одно предложение — отказаться от ревакцинации против туберкулеза в 7 лет. Врачи считают ее неэффективной, а взамен предлагают сосредоточиться на своевременной диагностике болезни.
- Недавно на брифинге по случаю старта европейской недели иммунизации в Украине заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщила о внедрении новой методологии расчета вакцин, который предусматривает планирование потребности в вакцинах на три года вперед.
- Сообщалось также, что впервые за последние 7 лет в Украине имеется достаточное количество вакцин, чтобы охватить иммунизацией все возрастные группы, которые в этом нуждаются.
- Всемирная организация здравоохранения призывает Украину повысить уровень вакцинации до 95%.
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