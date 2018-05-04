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В Украине планируют изменить календарь прививок для детей

В Министерстве здравоохранения Украины опубликовали проект изменений графике прививок, что касается прежде всего детей

Об этом сообщает “Сегодня”

Проект имеет целью сэкономить средства и повысить уровень вакцинации.

Закупать комбинированную вакцину против нескольких инфекций дешевле, чем ту, что борется лишь с одной. В связи с этим чиновники хотят объединить иммунизацию против гепатита В с прививкой против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

Также МЗ хочет перенести вторую дозу прививок против гепатита В с первого месяца на второй, что позволит использовать комбинированную вакцину против дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции и гепатита В.

Таким образом, после этих изменений, в больницах будет меньше очередей, дети будут получать меньшую нагрузку на организм и стресс от прививки.

Еще одно предложение — отказаться от ревакцинации против туберкулеза в 7 лет. Врачи считают ее неэффективной, а взамен предлагают сосредоточиться на своевременной диагностике болезни.

 

 

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