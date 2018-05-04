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В США из инкассаторской машины выпала на дорогу $600 тысяч

Вблизи Индианаполиса в американском штате Индиана из инкассаторского автомобиля во время движения выпали деньги

Сначала об этом сообщили очевидцы в соцсетях, впоследствии полиция штата обнародовала официальное объяснение по инциденту.

Сумма наличности, которая высыпалась из машины, достигает около $600 тысяч.

Правоохранители пояснили, что во время движения автомобиля у него открылась дверь, и на дорогу выпали мешки с деньгами.

При падении некоторые мешки разорвались, и по шоссе разлетелись тысячи долларов.

Как пишет CBS4Indy, деньги на дороге привлекли внимание участников движения. Многие водители оставили свои авто и начали собирать разбросанные купюры. Сообщается, что кое-кто подбирал и уцелевшие мешки.

Однако, полицейские, прибывшие на место, заставили вернуть деньги.

Полиция объяснила, что все, кто собирал деньги после аварии инкассаторской машины, будут обвинены в краже и призвала вернуть наличные.

 

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