В США из инкассаторской машины выпала на дорогу $600 тысяч
Сначала об этом сообщили очевидцы в соцсетях, впоследствии полиция штата обнародовала официальное объяснение по инциденту.
Сумма наличности, которая высыпалась из машины, достигает около $600 тысяч.
Правоохранители пояснили, что во время движения автомобиля у него открылась дверь, и на дорогу выпали мешки с деньгами.
При падении некоторые мешки разорвались, и по шоссе разлетелись тысячи долларов.
Как пишет CBS4Indy, деньги на дороге привлекли внимание участников движения. Многие водители оставили свои авто и начали собирать разбросанные купюры. Сообщается, что кое-кто подбирал и уцелевшие мешки.
Однако, полицейские, прибывшие на место, заставили вернуть деньги.
Полиция объяснила, что все, кто собирал деньги после аварии инкассаторской машины, будут обвинены в краже и призвала вернуть наличные.
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