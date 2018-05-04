В оккупированном Севастополе украинского активиста осудили за комментарии в "ВКонтакте"

4 мая, 2018, 18:15

Подконтрольный России Гагаринский районный суд Севастополя приговорил обвиняемого в "экстремизме" Игоря Мовенко к двум годам заключения

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Перед оглашением приговора, Мовенко попросил суд "вынести справедливое решение".

Согласно решению суда, Мовенко инкриминировали "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" за несколько комментариев в группе "Крым – Украина" в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщается, осужденного этапируют в СИЗО Симферополя. Адвокат Мовенко Оксана Железняк сказала, что приговор обжалуют.

Ранее российский прокурор попросил два года условно, обвиняемому в экстремизме Мовенко.

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16 декабря 2016 года жителя Севастополя Игоря Мовенко, задержали и отвезли в управление ФСБ России.

До этого, в сентябре, появилось видео, снятое женой Мовенко. По словам женщины, ее мужа избил неизвестный через символику украинского батальона "Азов", которая была наклеена на велосипед крымчанина.

Врачи диагностировали у Мовенко открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока и другие травмы.