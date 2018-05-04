 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В оккупированном Севастополе украинского активиста осудили за комментарии в "ВКонтакте"

Игорь Мовенко
фото: krymr.org
Подконтрольный России Гагаринский районный суд Севастополя приговорил обвиняемого в "экстремизме" Игоря Мовенко к двум годам заключения

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Перед оглашением приговора, Мовенко попросил суд "вынести справедливое решение".

Согласно решению суда, Мовенко инкриминировали "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" за несколько комментариев в группе "Крым – Украина" в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщается, осужденного этапируют в СИЗО Симферополя. Адвокат Мовенко Оксана Железняк сказала, что приговор обжалуют.

Ранее российский прокурор попросил два года условно, обвиняемому в экстремизме Мовенко.

Читайте также: Виталий Портников: Балух становится символом сопротивления

16 декабря 2016 года жителя Севастополя Игоря Мовенко, задержали и отвезли в управление ФСБ России.

До этого, в сентябре, появилось видео, снятое женой Мовенко. По словам женщины, ее мужа избил неизвестный через символику украинского батальона "Азов", которая была наклеена на велосипед крымчанина.

Врачи диагностировали у Мовенко открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока и другие травмы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2018 пятница

больше новостей

4 мая, 2018 пятница

3 мая, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать