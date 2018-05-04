В оккупированном Севастополе украинского активиста осудили за комментарии в "ВКонтакте"
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
Перед оглашением приговора, Мовенко попросил суд "вынести справедливое решение".
Согласно решению суда, Мовенко инкриминировали "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" за несколько комментариев в группе "Крым – Украина" в социальной сети "ВКонтакте".
Как сообщается, осужденного этапируют в СИЗО Симферополя. Адвокат Мовенко Оксана Железняк сказала, что приговор обжалуют.
Ранее российский прокурор попросил два года условно, обвиняемому в экстремизме Мовенко.
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16 декабря 2016 года жителя Севастополя Игоря Мовенко, задержали и отвезли в управление ФСБ России.
До этого, в сентябре, появилось видео, снятое женой Мовенко. По словам женщины, ее мужа избил неизвестный через символику украинского батальона "Азов", которая была наклеена на велосипед крымчанина.
Врачи диагностировали у Мовенко открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузию глазного яблока и другие травмы.
- Напомним, утром 8 декабря 2016 года ФСБ задержала украинского активиста Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
- 19 марта 2017 года Балух объявил бессрочную голодовку.
- 3 мая Государственный департамент США заявил, что требует от оккупационных властей России в Крыму освободить политзаключенного Владимира Балуха.
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