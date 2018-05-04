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В оккупированном Крыму политзаключенного Абдуллаева госпитализировали в критическом состоянии

Задержанного российскими силовиками в оккупированном Крыму политзаключенного Узеира Абдуллаева в критическом состоянии перевезли из СИЗО в больницу

Об этом сообщает в Facebook организации "Крымская солидарность".

"Мама политзаключенного Узеира Абдуллаева только что вышла из СИЗО. Его отвезли в больницу им. Семашко (Симферополь) в критическом состоянии. Игнорируя письма адвокатов, родственников, общественность, администрация СИЗО продолжала до сегодняшнего дня держать Узеира Абдуллаева на территории СИЗО, несмотря на все медицинские показания к срочной госпитализации", - говорится в сообщении.

Позже активисты уточнили, что в больницу им. Семашко Абдуллаев не поступал. Они также проверили симферопольские больницы №6 и №7, но в одной из них не нашли политзаключенного.

"Мать и жена сейчас подъехали к зданию СИЗО, пытаются выяснить, где находится Узеир Абдуллаев", - добавили активисты.

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