В оккупированном Крыму политзаключенного Абдуллаева госпитализировали в критическом состоянии
Об этом сообщает в Facebook организации "Крымская солидарность".
"Мама политзаключенного Узеира Абдуллаева только что вышла из СИЗО. Его отвезли в больницу им. Семашко (Симферополь) в критическом состоянии. Игнорируя письма адвокатов, родственников, общественность, администрация СИЗО продолжала до сегодняшнего дня держать Узеира Абдуллаева на территории СИЗО, несмотря на все медицинские показания к срочной госпитализации", - говорится в сообщении.
Позже активисты уточнили, что в больницу им. Семашко Абдуллаев не поступал. Они также проверили симферопольские больницы №6 и №7, но в одной из них не нашли политзаключенного.
"Мать и жена сейчас подъехали к зданию СИЗО, пытаются выяснить, где находится Узеир Абдуллаев", - добавили активисты.
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