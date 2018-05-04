В Нидерландах расследуют причастность местных компаний к строительству Керченского моста
4 мая, 2018, 18:37
Прокуратура Нидерландов расследует участие семи местных компаний в строительстве Керченского моста, которые тем самым могут нарушать международные санкции
Об этом сообщает “Expatica”.
"Правоохранительные органы проводят расследование под руководством прокуратуры относительно потенциального участия семи голландских фирм в строительстве моста, соединяющего Россию с Крымом", - говорится в сообщении.
Прокуратура напомнила, что помощь российским властям в построении моста является незаконной.
"Обеспечение товаров или услуг является нарушением европейских санкций, нарушением международных норм", - добавили представители прокуратуры.
Несмотря на международные санкции, Москва продолжает строительство 19-километрового моста на полуостров. Ожидается, сообщение откроют для транспорта в конце 2018 года.
- Напомним, в мае 2017 года в прокуратуре заявили, что строительство моста в Керченском проливе может привести к региональной экологической катастрофе – вымиранию дельфинов, занесенных в Красную книгу.
- Украина обжалует в суде введенные Россией ограничения судоходства в Керченском проливе.
- Президент Украины поручил подать в суд на Россию за экологический ущерб от строительства Керченского моста.
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