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В Нидерландах расследуют причастность местных компаний к строительству Керченского моста

Прокуратура Нидерландов расследует участие семи местных компаний в строительстве Керченского моста, которые тем самым могут нарушать международные санкции

Об этом сообщает “Expatica”.

"Правоохранительные органы проводят расследование под руководством прокуратуры относительно потенциального участия семи голландских фирм в строительстве моста, соединяющего Россию с Крымом", - говорится в сообщении.

Прокуратура напомнила, что помощь российским властям в построении моста является незаконной.

"Обеспечение товаров или услуг является нарушением европейских санкций, нарушением международных норм", - добавили представители прокуратуры.

Несмотря на международные санкции, Москва продолжает строительство 19-километрового моста на полуостров. Ожидается, сообщение откроют для транспорта в конце 2018 года.

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