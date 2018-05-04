В Монреале во время первомайской акции полиция подралась с коммунистами

4 мая, 2018, 21:46

В результате первомайских акций в канадском Монреале задержали 5 человек

Соответствующее видео появилось на странице Global Montreal в Facebook.

Во время первомайских демонстраций в Монреале полиция задержала как минимум пятерых человек: двое мужчин, женщину и подростка.

Марш протеста в парке Ла Фонтэн организовали активисты CLAC - организации борьбы против засилья капитала.

Через несколько минут от начала демонстрация превратилась в поле боя: полицейские в ответ на провокации начали ее разгонять, применяя слезоточивый газ.

Второй протест был организован на площади Phillips Square. Здесь инициаторами выступали коммунисты.