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В Киеве жара 3 мая побила очередной рекорд

В Киеве 3 мая зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, а апрель стал самым теплым за всю историю наблюдений

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

После полудня 3 мая столбик термометра поднялся до 30,2 градусов тепла, что на 1,4 градуса выше предыдущего максимума 1934 года.

По данным обсерватории, среднесуточная температура превысила на 0,8 градуса историческое значение того же 1934 года и составила 22,8.

В Киеве ночь на 4 мая оказалась самой теплой с 1881 года, столбик термометра не опустился ниже 15,3°С, что на 0,8°С теплее, чем это было в 1934 году.

По данным обсерватории, апрель стал самым теплым в Киеве за всю историю наблюдений, которые начались в 1881 году.

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