В Киеве задержали брачного афериста, который выманил $60 тысяч у своей “половинки”
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
К киевским правоохранителям обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника. В интернете она познакомилась с молодым человеком, который быстро предложил более серьезные отношения и даже брак. А вскоре мужчина вошел в доверие к ее близким и завладел их деньгами. Ущерб потерпевшие оценили почти в $60 тысяч.
Получив информацию о ловкаче, столичные следователи задержали подозреваемого в мошенничестве 32-летнего уроженца Молдовы.
Полицейские установили, что на счету афериста уже около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей: мужчина на сайте знакомств разместил объявление о поисках жены - желающих устроить личную жизнь находилось немало.
"На свидание кавалер приезжал на элитных внедорожниках, которые брал в аренду на несколько дней. Кроме этого, апартаменты для встреч снимал в престижных домах и назывался влиятельным человеком. Когда отношения переходили в совместное проживание, мошенник начинал обирать или же саму женщину, или ее родных. Для этого предлагал решить серьезные вопросы за деньги", - сообщили в полиции.
В последнем случае близким потерпевшей он должен был купить мебель итальянского производства и новый внедорожник с последующей регистрацией этого транспорта. И все это - по ценам, значительно ниже рыночных. Как только мошенник получил деньги - сразу убежал.
Отмечается, что в 2013 году суд признал его виновным в совершении ряда мошенничеств и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отсидев четыре года, парень оказался на свободе и вновь принялся выманивать деньги у доверчивых людей.
Установлено также, что мужчина официально находится в международном розыске уголовной полицией Республики Молдова за совершение мошенничеств в особо крупных размерах.
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