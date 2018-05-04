В Киеве задержали брачного афериста, который выманил $60 тысяч у своей “половинки”

4 мая, 2018, 19:01

Сотрудники Нацполиции задержали брачного афериста, который находится в международном розыске

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

К киевским правоохранителям обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника. В интернете она познакомилась с молодым человеком, который быстро предложил более серьезные отношения и даже брак. А вскоре мужчина вошел в доверие к ее близким и завладел их деньгами. Ущерб потерпевшие оценили почти в $60 тысяч.

Получив информацию о ловкаче, столичные следователи задержали подозреваемого в мошенничестве 32-летнего уроженца Молдовы.

Полицейские установили, что на счету афериста уже около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей: мужчина на сайте знакомств разместил объявление о поисках жены - желающих устроить личную жизнь находилось немало.

"На свидание кавалер приезжал на элитных внедорожниках, которые брал в аренду на несколько дней. Кроме этого, апартаменты для встреч снимал в престижных домах и назывался влиятельным человеком. Когда отношения переходили в совместное проживание, мошенник начинал обирать или же саму женщину, или ее родных. Для этого предлагал решить серьезные вопросы за деньги", - сообщили в полиции.

В последнем случае близким потерпевшей он должен был купить мебель итальянского производства и новый внедорожник с последующей регистрацией этого транспорта. И все это - по ценам, значительно ниже рыночных. Как только мошенник получил деньги - сразу убежал.

Отмечается, что в 2013 году суд признал его виновным в совершении ряда мошенничеств и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отсидев четыре года, парень оказался на свободе и вновь принялся выманивать деньги у доверчивых людей.

Установлено также, что мужчина официально находится в международном розыске уголовной полицией Республики Молдова за совершение мошенничеств в особо крупных размерах.