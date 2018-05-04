В Instagram можно будет оплачивать покупки прямо в приложении
4 мая, 2018, 13:11
В фотосети Instagram добавили новую функцию: выбранные товары можно будет оплатить, не выходя из программы
Об этом пишет TechCrunch.
Сначала нужно привязать к аккаунту свою банковскую карту. Дальше оплачивать товары можно прямо в приложении.
Instagram позаботился о безопасности данных: карточку будет защищать PIN-код.
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Функция пока недоступна, кроме определенной части юзеров из США. Сечас Instagram тестирует эту функцию. Вскоре она может стать доступной для всех пользователей приложения.
- Напомним, в обновленной версии Instagram появился режим Focus.Теперь в Stories можно делать снимки и видео в портретном режиме с размытым фоном.
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