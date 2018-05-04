В Instagram можно будет оплачивать покупки прямо в приложении

4 мая, 2018, 13:11

В фотосети Instagram добавили новую функцию: выбранные товары можно будет оплатить, не выходя из программы

Об этом пишет TechCrunch.

Сначала нужно привязать к аккаунту свою банковскую карту. Дальше оплачивать товары можно прямо в приложении.

Instagram позаботился о безопасности данных: карточку будет защищать PIN-код.

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Функция пока недоступна, кроме определенной части юзеров из США. Сечас Instagram тестирует эту функцию. Вскоре она может стать доступной для всех пользователей приложения.