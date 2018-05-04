В Днепре грузовик протаранил более 10 авто, есть погибший и раненые

4 мая, 2018, 12:33

4 мая в Днепре произошла масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры с трубами, в результате которого погиб один человек и еще трое получили телесные повреждения

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что авария случилась около 10 утра в районе детской больницы, на перекрестке улицы Космической и Кодацкий спуск. Грузовой автомобиль DAF двигался вниз. По предварительным данным, у фуры отказали тормоза, в результате чего она выехала на стоянку возле супермаркета.

В результате происшествия один человек погиб, еще трое, в том числе водитель грузовика, получили ранения. Более десяти автомобилей были повреждены, сообщает полиция.

Сейчас на месте катастрофы работает следственно-оперативная группа.