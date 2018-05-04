В Чернобыльской зоне задержали шестерых сталкеров: трое из них - иностранцы

4 мая, 2018, 22:47

Сотрудники Нацполиции задержали две группы сталкеров, которые незаконно проникли в зону отчуждения Чернобыльской АЭС с целью экстремального туризма

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Одну группу сталкеров: мужчин 34, 38 и 39 лет было найдено в лесном массиве вблизи отселенного с. Кливины, они являются гражданами Литвы. Вторую группу задержали в отселенном м. Припять, молодые люди 20, 21 и 23 лет, которые являются гражданами Украины.

Относительно правонарушителей были составлены админпротоколы по ст. "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".