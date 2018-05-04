В Беларуси умерла мать Героя Небесной Сотни Жизневского
Она прожила меньше чем месяц после смерти ее мужа Михаила Петровича, который умер 8 апреля этого года, информирует Радио Свобода.
Нина Жизневская умерла в Гомельском госпитале инвалидов, куда ее доставила скорая помощь, сообщила ее дочь Наталья.
Михаил Жизневский стал одной из первых жертв Революции достоинства. Он трагически погиб 22 января 2014 года от выстрела в сердце на улице Грушевского в Киеве.
В июне 2017 года президент Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины. Кроме того, Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной сотни.
Нина и Михаил Жизневские получали от украинского государства пожизненную пенсию как родители героя Небесной сотни. Украина также помогла в получении квартиры для семьи.
По поводу смерти Нины Жизневской Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook: “С глубокой болью воспринял трагическую весть, что вслед за отцом Героя Небесной сотни Михаила Жизневского ушла в вечность его мать Нина Васильевна. Поручил МИД Украины оказать семье всю необходимую помощь”.
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