В Беларуси умерла мать Героя Небесной Сотни Жизневского

4 мая, 2018, 19:32

В Беларуси на 61-м году жизни скончалась Нина Жизневская, мать Героя Украины Михаила Жизневского

Она прожила меньше чем месяц после смерти ее мужа Михаила Петровича, который умер 8 апреля этого года, информирует Радио Свобода.

Нина Жизневская умерла в Гомельском госпитале инвалидов, куда ее доставила скорая помощь, сообщила ее дочь Наталья.

Михаил Жизневский стал одной из первых жертв Революции достоинства. Он трагически погиб 22 января 2014 года от выстрела в сердце на улице Грушевского в Киеве.

В июне 2017 года президент Петр Порошенко присвоил Жизневскому посмертно звание Героя Украины. Кроме того, Жизневский был посмертно награжден орденом Героев Небесной сотни.

Нина и Михаил Жизневские получали от украинского государства пожизненную пенсию как родители героя Небесной сотни. Украина также помогла в получении квартиры для семьи.

По поводу смерти Нины Жизневской Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook: “С глубокой болью воспринял трагическую весть, что вслед за отцом Героя Небесной сотни Михаила Жизневского ушла в вечность его мать Нина Васильевна. Поручил МИД Украины оказать семье всю необходимую помощь”.