В Балаклее удалось потушить пожар, взрывов нет
Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 8:30 утра, горение травы на неразминированной площадке прекратилось.
Пожарные расчеты ВСУ и спасателей, 4 пожарных танка, две инженерные машины разграждения и другая пожарная техника сейчас осуществляют контрольные мероприятия на месте происшествия.
"Авиацией Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проводится контрольная проливка территории: осуществлено 6 сбросов воды самолетом Ан-32, 2 сбросы вертолетом Ми-8", - подытожили в министерстве.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что на территории наблюдается незначительное тление 4 ячеек, а распространения пожара и взрывов уже нет.
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Справка
В марте 2017 года на военном складе в Балаклее произошел пожар, который повлек детонацию боеприпасов. В результате чрезвычайного происшествия погиб 1 человек, еще четверо получили ранения. Были повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом, 22 объекты инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада. На восстановление Балаклее было выделено 100 млн гривень. Тогда министр обороны Степан Полторак сообщал, что пожар уничтожил 70% боеприпасов.
В прошлом году основной версии причины взрывов на складах боеприпасов в Балаклее назывался теракт. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предположил, что пожар мог произойти в результате диверсии. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называл поджог арсенала прямым актом агрессии России.
- Напомним, 3 мая в городе Балаклея Харьковской области, опять стало слышно взрывы.
- По информации Генштаба ВСУ, во время обезвреживания снарядов, которые не разорвались во время чрезвычайного события 2017 года, возникло возгорание сухой травы и начался пожар.
- Впоследствии мэр города заявил об эвакуации некоторых домов и школ.
- Взрывы в Балаклее начались после наезда пожарного танка на взрывчатку, сообщил пресс-офицер Минобороны Дмитрий Горбунов.
- По состоянию на 7 утра 4 мая пожар был локализован, однако еще раздавались взрывы.
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