В 200 школах установят технологии для переработки пищевых отходов. Список
Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время совместного мероприятия с министром экологии и природных ресурсов Украины Остапом Семераком 3 мая 2018 года в гимназии биотехнологий №177 г. Киева.
В рамках визита в учебное заведение министры пообщались со старшеклассниками и объявили о результатах эко-конкурса “Компола” .
Среди победителей есть учебные заведения со всей Украины и даже прифронтовых Луганской и Донецкой областей. Так, компостер получат 12 школ-интернатов, 22 опорные школы, 1 специализированная школа для детей с особыми потребностями и 165 общеобразовательных школ. С точным перечнем учреждений можно ознакомиться по ссылке.
Установка компостеров в школах-победительницах продлится до 1 сентября 2018 года.
Напоминаем, что "Компола" - это совместный эко-образовательный проект Минприроды и Минобразования, направленный на повышение уровня экологического образования и привлечение молодежи практических навыков устойчивого развития и потребления. Сбор заявок длился с 10 по 24 апреля этого года. Проект был основан киевскими школьниками Никитой Левшой и Софией-Кристиной Борисюк, и успешно реализован в 32 учебных заведениях в разных уголках Украины.
- Основная цель - дать дополнительный толчок и ресурс украинским школам для развития экологической грамотности учащихся, помочь школьникам получить практические навыки, а не чисто теоретическую информацию, по поводу ответственного потребления.
Читайте также
-
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве
-
Читайте также
-
27 апреля, 2018 "Чужой", машины партийных бонз и Вермахта - ретро-авто в Киеве
-
-
27 апреля, 2018 Что стоит за шумихой вокруг изменений в законе о гражданстве