 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В 200 школах установят технологии для переработки пищевых отходов. Список


фото: МОН
По результатам эко-образовательного конкурса “Компола” в 200 из 400 школ-претендентов будет установлен компостер для переработки пищевых отходов из столовых

Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время совместного мероприятия с министром экологии и природных ресурсов Украины Остапом Семераком 3 мая 2018 года в гимназии биотехнологий №177 г. Киева.

В рамках визита в учебное заведение министры пообщались со старшеклассниками и объявили о результатах эко-конкурса “Компола” .

Среди победителей есть учебные заведения со всей Украины и даже прифронтовых Луганской и Донецкой областей. Так, компостер получат 12 школ-интернатов, 22 опорные школы, 1 специализированная школа для детей с особыми потребностями и 165 общеобразовательных школ. С точным перечнем учреждений можно ознакомиться по ссылке.

Установка компостеров в школах-победительницах продлится до 1 сентября 2018 года.

Напоминаем, что "Компола" - это совместный эко-образовательный проект Минприроды и Минобразования, направленный на повышение уровня экологического образования и привлечение молодежи практических навыков устойчивого развития и потребления. Сбор заявок длился с 10 по 24 апреля этого года. Проект был основан киевскими школьниками Никитой Левшой и Софией-Кристиной Борисюк, и успешно реализован в 32 учебных заведениях в разных уголках Украины.

  • Основная цель - дать дополнительный толчок и ресурс украинским школам для развития экологической грамотности учащихся, помочь школьникам получить практические навыки, а не чисто теоретическую информацию, по поводу ответственного потребления.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 мая, 2018 пятница

3 мая, 2018 четверг

больше новостей

4 мая, 2018 пятница

3 мая, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать