В 200 школах установят технологии для переработки пищевых отходов. Список

4 мая, 2018, 10:06

По результатам эко-образовательного конкурса “Компола” в 200 из 400 школ-претендентов будет установлен компостер для переработки пищевых отходов из столовых

Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время совместного мероприятия с министром экологии и природных ресурсов Украины Остапом Семераком 3 мая 2018 года в гимназии биотехнологий №177 г. Киева.

В рамках визита в учебное заведение министры пообщались со старшеклассниками и объявили о результатах эко-конкурса “Компола” .

Среди победителей есть учебные заведения со всей Украины и даже прифронтовых Луганской и Донецкой областей. Так, компостер получат 12 школ-интернатов, 22 опорные школы, 1 специализированная школа для детей с особыми потребностями и 165 общеобразовательных школ. С точным перечнем учреждений можно ознакомиться по ссылке.

Установка компостеров в школах-победительницах продлится до 1 сентября 2018 года.

Напоминаем, что "Компола" - это совместный эко-образовательный проект Минприроды и Минобразования, направленный на повышение уровня экологического образования и привлечение молодежи практических навыков устойчивого развития и потребления. Сбор заявок длился с 10 по 24 апреля этого года. Проект был основан киевскими школьниками Никитой Левшой и Софией-Кристиной Борисюк, и успешно реализован в 32 учебных заведениях в разных уголках Украины.