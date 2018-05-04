Ультраправые Лесбоса напали на полицию и журналистов во время визита премьер-министра Греции Ципраса

4 мая, 2018, 12:18

Около 80 праворадикальных экстремистов напали на журналистов, которые освещали визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса на остров Лесбос

Об этом сообщает Ekathimerini.

Нападение произошло вечером 3 мая после акции протеста местных жителей против наплыва мигрантов на Лесбос и окружающие острова.

Во время визита Ципраса была усилена полицейская охрана. Правоохранители также пострадали от действий ультраправых, которые бросали в полицию и журналистов камни и петарды. Среди журналистов были сотрудники иностранных СМИ. Кроме того, от нападения пострадали местные жители, протестовавшие против насилия.

Инцидент произошел через несколько дней после нападения праворадикалов на на мигрантов, которые устроили сидячий протест на площади Митилена - главного города острова.