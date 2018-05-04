Укрзализныця планирует запустить маршрут "Мукачево - Будапешт"
Об этом написал в Facebook и.о. генерального директора "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
"В одну из красивейших столиц Европы можно будет добраться комфортным поездом без пересадок. ПАО "Укрзализныця" совместно с MÁV - START nemzetközi utazások планирует запустить прямой маршрут "Мукачево — Будапешт", - написал Кравцов.
По его словам, завершены переговоры с венгерскими коллегами. Они готовы предоставить подвижной состав, который будет курсировать по евроколеи, которая и соединяет эти два города. На новом направлении не будет тратиться время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую.
Расстояние между Мукачево и Будапештом около 400 км. Цена на билеты : второй класс - не более 700 гривен.
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