Укрзализныця планирует запустить маршрут "Мукачево - Будапешт"

4 мая, 2018, 20:51

Укрзализныця совместно с венгерским перевозчиком планируют запустить прямой железнодорожный маршрут "Мукачево - Будапешт"

Об этом написал в Facebook и.о. генерального директора "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"В одну из красивейших столиц Европы можно будет добраться комфортным поездом без пересадок. ПАО "Укрзализныця" совместно с MÁV - START nemzetközi utazások планирует запустить прямой маршрут "Мукачево — Будапешт", - написал Кравцов.

По его словам, завершены переговоры с венгерскими коллегами. Они готовы предоставить подвижной состав, который будет курсировать по евроколеи, которая и соединяет эти два города. На новом направлении не будет тратиться время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую.

Расстояние между Мукачево и Будапештом около 400 км. Цена на билеты : второй класс - не более 700 гривен.