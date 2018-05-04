Укрпочта закроет часть отделений в небольших селах
Об этом на своей странице в Facebook написал PR-директор "Укрпочты" Михаил Василенко.
Часть отделений в небольших селах будет закрыта из-за малого объема их работы.
"Почтальонов пересадим на авто. Вместо значительных пеших проходов они быстрее будут передвигаться на автомобиле. Почтальоны будут работать полный рабочий день, на полную ставку и повышенную зарплату", - написал Василенко.
По его словам, время присутствия в селе не уменьшится, а то и увеличится. Мобильные почтальоны будут доезжать туда, где раньше не было почты.
Почтальонов будут контролировать с помощью GPS. Кроме того, увеличится перечень услуг.
Пилотный проект такого формата работы Укрпочты стартует уже летом в Черниговской области.
- Недавно "Укрпочта" заявила о тестировании собственного мобильного приложения.
- Национальный оператор почтовой связи получил лицензию от Нацбанка на расчет карточками.
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