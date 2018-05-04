Укрпочта закроет часть отделений в небольших селах

4 мая, 2018, 17:03

Укрпочта планирует изменить формат работы в небольших деревнях, часть отделений будет закрыта

Об этом на своей странице в Facebook написал PR-директор "Укрпочты" Михаил Василенко.

Часть отделений в небольших селах будет закрыта из-за малого объема их работы.

"Почтальонов пересадим на авто. Вместо значительных пеших проходов они быстрее будут передвигаться на автомобиле. Почтальоны будут работать полный рабочий день, на полную ставку и повышенную зарплату", - написал Василенко.

По его словам, время присутствия в селе не уменьшится, а то и увеличится. Мобильные почтальоны будут доезжать туда, где раньше не было почты.

Почтальонов будут контролировать с помощью GPS. Кроме того, увеличится перечень услуг.

Пилотный проект такого формата работы Укрпочты стартует уже летом в Черниговской области.