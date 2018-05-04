Украинцев ждет очень жаркое и сухое лето, - метеопрогноз

4 мая, 2018, 15:42

В июле-августе температура на всей территории Украины будет достигать +35-40°

Об этом сообщает директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас практически каждое лето происходит рост температуры, она становится все более высокой", - заявил Кульбида.

По его словам, количество дней с температурой +30-35° и +35-40° будет очень большим.

Отмечается, что количество дней с настолько высокой температурой за последние десять лет увеличилось втрое.

"+35-40° - это та граница, которая будет в большинстве областей Украины в июле-августе", - добавил директор Укргидрометцентра.

По данным Кульбиды, в июне ожидается превышение нормы температуры на 1-1,5°, в июле - на 1-1,5° (в Прикарпатье - 2-2,5°), в августе - 1,5°. Количество осадков в течение летнего периода будет меньше нормы.

Значительное снижение температуры начнется во второй половине сентября.