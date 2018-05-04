Украинцев ждет очень жаркое и сухое лето, - метеопрогноз
Об этом сообщает директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает "Интерфакс-Украина".
"У нас практически каждое лето происходит рост температуры, она становится все более высокой", - заявил Кульбида.
По его словам, количество дней с температурой +30-35° и +35-40° будет очень большим.
Отмечается, что количество дней с настолько высокой температурой за последние десять лет увеличилось втрое.
"+35-40° - это та граница, которая будет в большинстве областей Украины в июле-августе", - добавил директор Укргидрометцентра.
По данным Кульбиды, в июне ожидается превышение нормы температуры на 1-1,5°, в июле - на 1-1,5° (в Прикарпатье - 2-2,5°), в августе - 1,5°. Количество осадков в течение летнего периода будет меньше нормы.
Значительное снижение температуры начнется во второй половине сентября.
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