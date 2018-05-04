У жителя Киева диагностировали ботулизм: ел рыбу с рынка
Об этом заявил первый заместитель главы Госпродпотребслужбы Киева Александр Овчаренко в эфире телеканала "112 Украина".
По его данным, мужчина 1986 года рождения купил рыбу на одном из стихийных рынков в Киеве возле Виноградаря.
В минувший понедельник, 30 апреля, ему стало плохо после потребления рыбы. Его отвезли в Александровскую больницу с предварительным диагнозом "ботулизм".
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"У него сейчас забрана кровь и направлена на исследование в лабораторию. По результатам будем точно устанавливать диагноз", - подчеркнул Овчаренко.
Он отметил, что об этом деле рассказали и полицейским. Тем временем, специалисты службы выясняют, что это была за рыба и кто ее продавал.
"Если будет установлено, что у рыбы был производитель или определенный реализатор, будут приниматься меры по проверке субъектов", - подытожил Овчаренко.
- По состоянию на 17 ноября 2017 года в Украине за год зафиксировали 112 случаев пищевых отравлений, вызванных возбудителем ботулизма, 11 из которых завершились смертью.
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