У жителя Киева диагностировали ботулизм: ел рыбу с рынка

4 мая, 2018, 09:38

В столице Украины в конце апреля зафиксировали случай заболевания ботулизмом

Об этом заявил первый заместитель главы Госпродпотребслужбы Киева Александр Овчаренко в эфире телеканала "112 Украина".

По его данным, мужчина 1986 года рождения купил рыбу на одном из стихийных рынков в Киеве возле Виноградаря.

В минувший понедельник, 30 апреля, ему стало плохо после потребления рыбы. Его отвезли в Александровскую больницу с предварительным диагнозом "ботулизм".

Читайте также: Ядовитая рыба, консервы и овощи: Как спастись от ботулизма

"У него сейчас забрана кровь и направлена на исследование в лабораторию. По результатам будем точно устанавливать диагноз", - подчеркнул Овчаренко.

Он отметил, что об этом деле рассказали и полицейским. Тем временем, специалисты службы выясняют, что это была за рыба и кто ее продавал.

"Если будет установлено, что у рыбы был производитель или определенный реализатор, будут приниматься меры по проверке субъектов", - подытожил Овчаренко.