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Тимошенко примерила прическу героини "Звездных войн"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вспомнила, что 4 мая, поклонники “Звездных войн” отмечают день этой культовой киносаги Джорджа Лукаса

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Потом она решила поделиться размышлениями о персонаже фильма – принцессе Альдераане Лее Органо-Соло. Вернее, о ее прическе.

"Мало кому известно, что знаменитая прическа космической принцессы имеет вполне земное историческое происхождение. Два симметричных кольца на висках Леи – это историческое упоминание о Мексиканской революции 1910 года. Такую прическу носили женщины-солдаты, которые боролись за свободную Мексику. Я отдаю должное их борьбе и их жертвенности, примерив сегодня их символическую прическу", - написала Тимошенко.

Также политик поздравила "всех джедаев Светлой Стороны с праздником".

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  • Ранее Тимошенко поделилась рецептом сырников и поздравила "одного очень известного политика" с Днем кондитера.
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