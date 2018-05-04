Twitter просит всех пользователей сменить пароль, потому что хранил их данные в открытом файле
Об ошибке сообщается в блоге Twitter.
Компания призналась, что хранила данные пользователей в открытом файле. "На всякий случай, мы просим вас подумать о смене вашего пароля на всех сервисах, где вы его использовали", - говорится в заявлении.
Reuters пишет, что пароли могли быть не защищены в течение нескольких месяцев.
Неизвестно, какое количество информации 330 миллионов пользователей могло оказаться в руках злоумышленников и как долго пароли находились в незашифрованном виде. В Twitter заверили, что допустили единичную ошибку и обычно пароли защищены шифрованием.
"Мы ошиблись, удалили открытые пароли и работаем над тем, чтобы этого не повторилось", - пояснили в компании и принесли извинения.
Что предлагает Twitter:
- измените пароль в Твиттере и любом другом сервисе, где вы его использовали, включая TweetDeck;
- используйте новый пароль, который не установлен на других сайтах для дополнительной надежности;
- всегда используйте двухфакторную аутентификацию для входа в учетную запись;
- заведите менеджер паролей, чтобы быть уверенными в надежности кодов.
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- Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных якобы было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- Facebook обвинения отвергает и отмечает, что данные были предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
- 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений в Facebook по поводу несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
- В результате скандала глава компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей.
- В марте Израиль начал расследование по утечке персональных данных более 50 млн пользователей соцсети Facebook.
- Вскоре в США подали первый коллективный иск из-за масштабной утечки данных.
- Марк Цукерберг отклонил призывы покинуть Facebook и уволить сотрудников, заявив, что он берет на себя полную ответственность за утечку данных.
- 2 мая политически-аналитическая компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.
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