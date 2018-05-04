Twitter просит всех пользователей сменить пароль, потому что хранил их данные в открытом файле

4 мая, 2018, 13:20

Пользователи соцсети получили сообщения от компании о необходимости сменить пароль

Об ошибке сообщается в блоге Twitter.

Компания призналась, что хранила данные пользователей в открытом файле. "На всякий случай, мы просим вас подумать о смене вашего пароля на всех сервисах, где вы его использовали", - говорится в заявлении.

Reuters пишет, что пароли могли быть не защищены в течение нескольких месяцев.

Неизвестно, какое количество информации 330 миллионов пользователей могло оказаться в руках злоумышленников и как долго пароли находились в незашифрованном виде. В Twitter заверили, что допустили единичную ошибку и обычно пароли защищены шифрованием.

"Мы ошиблись, удалили открытые пароли и работаем над тем, чтобы этого не повторилось", - пояснили в компании и принесли извинения.

Что предлагает Twitter:

измените пароль в Твиттере и любом другом сервисе, где вы его использовали, включая TweetDeck;

используйте новый пароль, который не установлен на других сайтах для дополнительной надежности;

всегда используйте двухфакторную аутентификацию для входа в учетную запись;

заведите менеджер паролей, чтобы быть уверенными в надежности кодов.

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