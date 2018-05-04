Турецкие оппозиционеры определились с соперником Эрдогана на выборах
Им станет яростный критик Эрдогана Мухаррем Инсе, сообщает BBC.
Инсе является депутатом с 2002 года. Он происходит из северо-западной провинции Ялова.
Как-то Инсе сказал, что в случае победы на выборах выставит президентский дворец на продажу. Он также обвинил Эрдогана и его партию в организации неудавшегося военного переворота в 2016 году.
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2 мая Республиканская народная партия Турции и три другие оппозиционные партии - новая националистическая партия "Iyi Parti", небольшая исламистская партия Saadet и Демократическая партия - достигли соглашения о совместном участии во внеочередных парламентских выборах 24 июня с надеждой обойти альянс во главе с Эрдоганом.
Электоральна поддержка турецких оппозиционеров составляет около 25%.
- Турция проведет внеочередные президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года.
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