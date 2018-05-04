Турецкие оппозиционеры определились с соперником Эрдогана на выборах

4 мая, 2018, 22:52

Главная оппозиционная партия Турции, Республиканская народная партия (CHP), объявила своего кандидата, который поборется за президентское кресло с Реджепом Тайипом Эрдоганом на выборах в июне

Им станет яростный критик Эрдогана Мухаррем Инсе, сообщает BBC.

Инсе является депутатом с 2002 года. Он происходит из северо-западной провинции Ялова.

Как-то Инсе сказал, что в случае победы на выборах выставит президентский дворец на продажу. Он также обвинил Эрдогана и его партию в организации неудавшегося военного переворота в 2016 году.

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2 мая Республиканская народная партия Турции и три другие оппозиционные партии - новая националистическая партия "Iyi Parti", небольшая исламистская партия Saadet и Демократическая партия - достигли соглашения о совместном участии во внеочередных парламентских выборах 24 июня с надеждой обойти альянс во главе с Эрдоганом.

Электоральна поддержка турецких оппозиционеров составляет около 25%.