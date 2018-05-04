Топ-представителя войск Новой Зеландии в США обвинили в установке камеры в туалете
Об этом пишет The Guardian.
Морской атташе Альфред Китинг был наиболее высокопоставленным членом Сил обороны Новой Зеландии (NZDF) в Соединенных Штатах и начальником оборонного персонала.
Китинг обвиняется в установке скрытой камеры в туалете посольства, которая была обнаружена сотрудниками в вентиляционной шахте в июле 2017 года.
Расследование показало, что устройство было на месте в течение нескольких месяцев, поскольку самодельная платформа, на которой была установлена камера, была покрыта толстым слоем пыли.
Обвинение утверждает, что компьютер Китинга содержал программное обеспечение для управления камерой, а также то, что его ДНК соответствовала той, которая была обнаружена на SD-карте внутри устройства.
Следователи считают, что аппаратура была установлена с целью получения фотографий интимного характера.
Когда разразился скандал, Китинг вернулся в Новую Зеландию и покинул занимаемую должность. Он просил суд не разглашать его имя во время процесса, но в этом ему было отказано.
Теперь экс-чиновнику грозит до 1,5 года лишения свободы.
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