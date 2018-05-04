Топ-представителя войск Новой Зеландии в США обвинили в установке камеры в туалете

4 мая, 2018, 10:15

Скрытая камера была установлена в туалете посольства в Вашингтоне

Об этом пишет The Guardian.

Морской атташе Альфред Китинг был наиболее высокопоставленным членом Сил обороны Новой Зеландии (NZDF) в Соединенных Штатах и начальником оборонного персонала.

Китинг обвиняется в установке скрытой камеры в туалете посольства, которая была обнаружена сотрудниками в вентиляционной шахте в июле 2017 года.

Расследование показало, что устройство было на месте в течение нескольких месяцев, поскольку самодельная платформа, на которой была установлена камера, была покрыта толстым слоем пыли.

Обвинение утверждает, что компьютер Китинга содержал программное обеспечение для управления камерой, а также то, что его ДНК соответствовала той, которая была обнаружена на SD-карте внутри устройства.

Следователи считают, что аппаратура была установлена с целью получения фотографий интимного характера.

Когда разразился скандал, Китинг вернулся в Новую Зеландию и покинул занимаемую должность. Он просил суд не разглашать его имя во время процесса, но в этом ему было отказано.

Теперь экс-чиновнику грозит до 1,5 года лишения свободы.